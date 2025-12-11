ورزشکاران ایران در دومین روز بازی‌های پاراآسیایی جوانان صبح امروز در رشته‌های پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، گلبال، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر، پارامچ‌اندازی، بوچیا، پاراوزنه‌برداری و پارابدمینتون به مصاف رقبای خود رفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ورزشی ایران در مسابقات صبح روز دوم صاحب ۱۳ نشان ارزشمند شد که زهرا نمازی در پاراتنیس روی میز، ابوالفضل میرزایی در پاراوزنه برداری، فاطمه حزبیان و ویدا جبارزاده در پارامچ اندازی چهار مدال طلای ارزشمند را برای کاروان ورزشی ایران به دست آوردند.

پاراوزنه‌برداری و سه نشان ارزشمند دیگر

در صبح روز دوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان رقابت‌های پاراوزنه برداری پیگیری شد و چهار ورزشکارکشورمان در دو دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران و ۵۹ کیلوگرم پسران به روی تخته رفتند. حاصل تلاش این چهار پاراوزنه بردار ایران کسب یک نشان طلا و دو نشان برنز بود.

در دسته وزنی ۵۹ کیلوگرم رده سنی نوجوانان و جوانان، ابوالفضل میرزایی با شکستن پی در پی رکورد دنیا در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مدال طلای این وزن و ایستادن روی سکوی قهرمانی شد. ابوالفضل میرزایی با مهار وزنه ۱۲۰ کیلوگرمی ضمن شکستن رکورد‌های آسیا و جهان در این رده سنی (نوجوانان) کاروان ورزش ایران را صاحب یک طلای خوش رنگ دیگر کرد. رکورد پیشین پرس در این دسته وزنی ۱۰۵ کیلوگرم ثبت شده بود که میرزایی این رکورد را به میزان ۱۵ کیلوگرم افزایش داد و به نام خود ثبت کرد.

در این دسته وزنی امیرحسین زارع دیگر نماینده توانمند کشورمان در شرایطی که تلاش بسیاری کرد تا برای کاروان ایران صاحب یک نشان خوش رنگ شود ناکام بود و تنها با مهار وزنه ۹۸ کیلوگرم و دوبار ناکامی در پرس وزنه‌های ۱۰۸ و ۱۱۶ کیلوگرمی به نتیجه دلخواه کادرفنی نرسید.

در رقابت‌های دسته وزنی ۵۵ کیلوگرم دختران مهدیه محمدی و سمانه صادقی به دو مدال برنز دست پیدا کردند. مهدیه محمدی با مهار وزنه ۳۶ کیلوگرم و سمانه صادقی حصار با ثبت وزنه ۵۶ کیلوگرم صاحب دو نشان برنز شدند. پاراوزنه برداری ایران در روز نخست هم صاحب سه مدال طلا و دو نقره شده بود.

پیروزی بسکتبال با ویلچر دختران برابر بنگلادش

تیم بسکتبال با ویلچر سه در سه دختران، چهارمین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان را با برتری دوباره برابر بنگلادش تمام کرد. این سومین برد دختران بسکتبال با ویلچر سه نفره ایران و دومین برد آنها مقابل بنگلادش در بازی‌های پاراآسیایی جوانان است. آنها روز گذشته برگزار کننده ۳ دیدار بودند که طی آن مقابل بنگلادش پیروز شدند (۱۴ بر ۴) و طی دو دیدار با تایلند هم صاحب یک برد (۱۳ بر ۹) و یک باخت (۱۴ به ۱۰) شدند.

اعلام جایگاه نمایندگان ایران پاراتیرکمان

با برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات پاراتیروکمان، جایگاه دو نماینده دختر ایران در بخش کامپوند مشخص شد. نیکا ملک پور و یسنا مصباح دو پاراکماندار ایران در بخش کامپوند این مسابقات هستند که در مرحله گروهی با حریفان شان رقابت کردند. در این مرحله یسنا مصباح با ۵۵۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و نیکا ملک پور هم با ۵۱۱ امتیاز جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد. این دو پاراکماندار کامپوند دیدار‌های خود را در مرحله حذفی دنبال می‌کنند.

آغاز پارامچ‌اندازی با ۹ نشان

ورزشکاران ایران در رشته پارامچ اندازی روز دوم را مدال‌های خوش رنگ شروع کردند. این رقابت‌ها با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی در سه رده نابینایان، معلولین ایستاده و معلولین نشسته برگزار می‌شود، قهرمانان کشورمان در مسابقات صبح صاحب دو مدال طلا، سه نقره و چهار برنز شدند. در رقابت‌های بخش نابینایان و در بخش دختران، ویدا جبارزاده و نازنین قریشی نژاد مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند. همچنین در بخش نابینایان پسر محمد عبداللهی به مدال برنز رسید و محمدهادی عبدلی در رده چهارم ایستاد. همچنین در بخش معلولین ایستاده و نشسته ورزشکاران ایرانی در بخش دست چپ موفق به کسب یک طلا، دو نقره و سه برنز شدند. در رده نشسته دختران فاطمه حزبیان به مدال طلا و ریحانه روستایی به نشان نقره دست یافتند. همچنین در رده نشسته پسران ابوالفضل خدادوست صاحب مدال برنز شد. در رده ایستاده پسران و دختران نیز یاسمین عمادی در ۵۵- کیلوگرم نقره و نگین علی آبادی در همین دسته صاحب نشان برنز شد. عارف صاحبدل نیز در رده ایستاده ۵۵- کیلوگرم پسران برنزی شد.