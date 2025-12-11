در دومین همایش پلاسماپزشکی ایران، از دو محصول با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون علمی رئیس جمهور در بیمارستان شهید رجایی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، امروز و در مراسم افتتاحیه این همایش که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، مهدیه بختیاری رمضانی عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان توسعه فناوری پلاسما، این رویداد را فرصتی علمی و فناورانه برای هم‌افزایی میان پژوهشگران، دانشگاهیان و پزشکان دانست و گفت: این کنگره تنها محلی برای ارائه دستاورد‌ها نیست، بلکه تلاش دارد مسیر انتقال فناوری از آزمایشگاه به کلینیک را تسهیل کند.

بختیاری گفت: دومین همایش پلاسما پزشکی امسال با برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های درمان زخم، کنترل عفونت، سرطان و فیزیک پلاسما تا فردا ادامه خواهد داشت. همچنین کارگاه‌های عملی و نمایشگاه جانبی این رویداد، جدیدترین فناوری‌ها و دستاورد‌های حوزه پلاسما پزشکی را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

وی با اعلام خبر رونمایی از دو دستاورد جدید در مراسم امروز افزود: خط تولید کوچک مقیاس محیط‌های فعال پلاسمایی که امکان سنتز دارو‌های پلاسمایی را فراهم می‌کند و همچنین نسل جدید جت‌پلاسما‌های درمان زخم، امروز معرفی شد که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، قابلیت شخصی‌سازی درمان برای بیماران مختلف را دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پلاسما با تاکید بر تلاش برای کاهش هزینه‌های درمانی گفت: در این همایش نخستین‌بار گرنت پژوهشی پلاسما پزشکی ارائه خواهد شد. این پژوهانه ویژه دانشجویان دکترا و پژوهشگرانی است که ایده‌های بنیادی و کاربردی ارائه می‌دهند.

بختیاری افزود: داوری این پژوهانه (گرنت) با رویکرد تخصصی و چندجانبه انجام می‌شود و علاوه بر حمایت مالی، امکان استفاده از آزمایشگاه‌های بیولوژی این شرکت برای برگزیدگان فراهم خواهد بود.

وی همچنین به محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌های علمی در برخی مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت: برای کمک به انتشار صحیح نتایج علمی کشور، با همکاری انستیتو پاستور، پنج مقاله برتر این همایش در ژورنال بایومتریکال ایرانیان منتشر خواهد شد.