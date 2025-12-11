پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پیشرفت، بدون داشتن فرآیند چرخه خلاقیت و نوآوری روی نمیدهد و با خرید فناوری نمیتوان ادعای پیشرفت داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، امروز پنجشنبه، بیستم آذر در دومین همایش پلاسما پزشکی ایران که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران آغاز به کار کرده است، گفت: موضوع حائز اهمیت، تداوم چرخه خلاقیت و نوآوری بر یک فرآیند پایدار و قابل اعتماد است، فرآیندی اجرایی که در آن تبدیل علم و دانش به فناوری به صورت پیوسته انجام شود و متوقف نشود. پیشرفت بدون داشتن این فرآیند روی نمیدهد و با خرید فناوری نمیتوان ادعای پیشرفت داشت.
وی افزود: ما نمیتوانیم خریدار و واردکننده فناوری به ویژه فناوریهای نوین باشیم. این فناوریها نیاز جامعه است و ملت ایران شایسته آنها هستند. باید با اراده باشیم و ظرفیت ایجاد کنیم. نیازهای حال راه حلهای نوین میخواهند. ما در سرفصلهای اساسی شکافت، گداخت، لیزر، کوانتوم و پلاسما باید حرکت کنیم.
وی گفت: سند راهبردی امنیت ملی آمریکا دارای مولفههای زور و یکجانبهگرایی است. آمریکاییها شعارهای زیادی دادند، اما جزء خونریزی کاری انجام ندادند. آمریکا در این سند بر پیشتازی در فناوری هستهای تاکید کرد و این در حالی است که همین فناوری را برای ما ممنوع میکنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پروندهسازیهای مملو از افترا و تهمت آمریکا و رژیم صهیونیستی سبب نمیشود ما از مسیر خود کوتاه بیاییم.
دومین کنگره پلاسما پزشکی ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مدیران وزارت بهداشت، مدیرعامل شرکت دانشبنیان فناوری پلاسما و جمعی از محققان و پژوهشگران این حوزه در بیمارستان قلب شهید رجایی آغاز بکار کرد و تا فردا ادامه دارد.