مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: براساس داده های سامانه پایش کیفی هوا، 3 شهر در استان در وضعیت قرمز و 5 شهر دیگر در وضعیت نارنجی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۲:۰۰ امروز پنجشنبه ۲۰ آذر، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۶۵، ایستگاه دوم ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۳، ایستگاه کارون ۱۶۶ و ایستگاه دزفول ۱۵۷ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: همچنین هوای اندیمشک، ملاثانی، شوشتر، سوسنگرد و آبادان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
عسکری بیان داشت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، هویزه، هفتکل، ماهشهر، شادگان، آغاجاری و بهبهان ر وضعیت «قابل قبول» و هوای باغملک، رامهرمز و دزپارت در شرایط «پاک» بوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.