نماینده اردکان در مجلس: اوضاع آلایندگی اردکان بسیار وخیم است و خواهشمندیم این موضوع بار دیگر در هیئت وزیران مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی پوردهقان در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: رژیم کودک کشی که هیچ خط قرمز اخلاقی و انسانی ندارد، اتفاقات تلخی را برای مردم عزیز و سرافراز ایران به وجود آورد.
وی افزود: تحلیلها درباره چند دستگی مردم ایران به واسطه رهبری عزیز و مقاومت مردم نقش بر آب شد و مردم منتظر واکنش دولت در قبال این مواضع هستند.
نماینده اردکان ادامه داد: شرایط اقتصادی مطلوبی بر مردم حاکم نیست و باید به دنبال ایده جدید باشیم. باید یارانه به دهکهای بالا برداشته شده و به دهکهای پایین اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: از وزیر کشور انتظار داشتیم به سایر شهرستانهای استان هم برود، اما برنامههای وزیر و معاونان کاملا به مرکز استان اختصاص داشت.
پوردهقان اظهار داشت: شغل مردم اردکان تامین است و حتی شغل مردم ۲۲۰ شهر مختلف ایران را تامین کرده و به این مساله افتخار میکنیم، اما نباید استان یزد که رتبه درآمدی آن یک تا هشتم است، در زمینه اختصاص درآمد در رتبه بیست و ششم باشد.
وی ادامه داد: اوضاع آلایندگی اردکان بسیار وخیم است و خواهشمندیم این موضوع در هیئت وزیران بار دیگر مطرح شود. مردم شهرهای یزد، اردکان، میبد، اشکذر و مهریز در فاصله ۷۰ کیلومتری که هزاران واحد صنعتی در آن مستقر است، ناراحت و گلهمند هستند.
نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان ساخت: اینکه ۶ شهرستان فقط یک نماینده داشته باشد به هیچ وجه درست نیست و باید اصلاح شود.
پوردهقان گفت: دو فرمانداری استان یعنی اردکان و میبد مجوز فرمانداری ویژه دارند، اما ویژه فقط بر تابلو نقش بسته و هیچ اختیار خاصی ندارند. دولت باید لایحهای بدهد تا اختیارات فرمانداران ویژه بیشتر باشد.
وی نسبت به بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور هشدار داد و افزود: از وزارت کشور میخواهیم این مساله با کاملا پیگیری کند تا شاهد بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور و استان نباشیم.