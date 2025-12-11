نماینده تفت و میبد در مجلس: از دولت می‌خواهیم قانون عفاف و حجاب را اجرا و دغدغه قشر متدین را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی در شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، درباره وضعیت عفاف و حجاب در کشور گفت: قانون جدید قابلیت این را دارد که دغدغه‌های قشر‌های مومن و متدین را پاسخ دهد و از دولت می‌خواهیم این قانون را اجرا کند.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش معیشت را ناهماهنگی بین دولت تشکیل می دهد و ارگان‌ها و سازمان‌ها صحبت‌های متفاوتی می‌کنند. ما باید پاسخگوی مردم باشیم چرا که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست.

نماینده تفت و میبد در مجلس ادامه داد: فرمانداران به دلیل عدم وجود بودجه کافی نمی‌توانند کار خاصی انجام دهند. دست استاندار هم باید باز باشد تا بتواند نیاز‌ها را برطرف کند.

میرمحمدی تصریح کرد: هر روز شاهد شهادت جمعی از نیرو‌های انتظامی در کشور هستیم و خجالت زده این نیرو‌ها هستیم. حجم کار نیرو‌های مسلح خصوصا انتظامی بسیار بالاست، اما امکانات و مزایای آنها بسیار کم است.

وی درباره وضعیت شهرستان تفت خاطرنشان ساخت: ۲۰ سال است که با خشکسالی مواجه بوده و بیشترین روستا‌های استان در تفت قرار دارند. طرح آبرسانی در حال انجام است و امیدواریم وزارت کشور ما را در این راه یاری کند.

میرمحمدی درباره وضعیت شهرستان میبد گفت: سال ۱۳۹۱ مصوبه هیئت دولت برای تعیین مرز بین شهرستان‌های میبد و اردکان بوده که همچنان روی زمین است و هزار و ۸۰۰ خانواده بلاتکلیف هستند. امیدواریم این مساله از سوی وزارت کشور محقق شود.

وی افزود: میبد در میان اردکان و اشکذر با آلایندگی شدید قرار دارد. ۴۶۰ مینی بوس با قدمت ۵۰ سال به صورت روزانه در میبد تردد می‌کنند. سوخت ناقص مینی بوس سرطان زاست و از وزارت کشور می‌خواهیم اعتباراتی را برای نوسازی ناوگان اختصاص یابد و همچنین مترو روی زمینی را راه اندازی کنیم تا بخش مهمی از تردد را کاهش دهیم.