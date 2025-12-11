پخش زنده
امروز: -
استاندار ایلام گفت: بانوان فرهنگی، ۵۲ درصد جمعیت فرهنگیان استان را تشکیل میدهند و رسالت آنها در انجام مأموریتهای آموزش و پرورش خطیر و انسانساز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی با اشاره به اینکه دولت، نگاه ویژهای به عدالت آموزشی و حوزه بانوان دارد؛ به نقش این قشر فرهنگی در آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: بانوان در بسیاری از مأموریتهای آموزشی و پرورشی در حال نقش آفرینی هستند که به عنوان نمونه، رسالت آنها در کاهش آسیبهای اجتماعی چشمگیر است.
وی افزود: با رویکرد و تعیین خط مشی جدید در صدد استفاده از ظرفیت بانوان توانمند در دستگاه تعلیم و تربیت هستیم.
کرمی با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی اضافه کرد: سلامت، مقدمه تربیت سالم و پیشرفت جامعه است؛ بنابراین باید فضاهای ورزشی ویژه بانوان توسعه یابد.
در ابتدای این دیدار، تعدادی از بانوان فرهنگی به بیان مهمترین دغدغهها، مشکلات و پیشنهادهای خود برای کمک به جریان تعلیم و تربیت پرداختند.
در پایان این نشست، استاندار ایلام تعدادی از بانوان فرهنگی حاضر در این جلسه را مورد تجلیل قرار داد.