مادر شهید یزدی، یک شهید دیگری را به فرزندی قبول کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، چند روز پیش در دورهمی تجلیل از خانواده‌های شهدا به هر کدام از خانواده‌ها تندیس شهیدشان را هدیه داده شد تا اینکه یک تندیس از شهدا روی میز جا ماند.

آن شهید، علی کریمی تنها فرزند خانواده بود که والدینش چند سال قبل به رحمت خدا رفته بودن و عزیزی را نداشت.

فرمانده پایگاه بسیج شهیدمدرس حسین آباد ریسمانی در این لحظه در جمع خانواده‌ها گفت: چه کسی حاضر است مادری این شهید عزیز را بر عهده بگیرد و برای او مادری کند که بلافاصله مادر شهید علی اکبر دهقانی دستش را بالا برد و گفت: من برای شهید کریمی مادری می‌کنم و مثل فرزند شهید خودم هر مراسمی و هر برنامه‌ای باشد برای هر دو آنها برگزار می‌کنم.

اعضای پایگاه هم به خواسته حاجیه زهرا دشتی مادر شهید دهقانی عکس دو شهید را کنا هم چاپ کردند و تقدیم شان شد.

نکته قابل توجه این است که نام مادر هر دو شهید زهرا، نام پدرشان محمد و نام هر دو علی است.