پویش ملی «در سایه مادر» با هدف پاسداشت جایگاه مادر و ترویج طبیعتدوستی در شهرستان بافق اجرا شد و طی آن، طرح احیای ۲۰۰ هکتار از مراتع اطراف معدن کوشک با مشارکت مردم و بخش خصوصی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اعلام اجرای پویش «در سایه مادر» در بافق گفت: بر اساس تفاهم انجامشده با مسئولیت اجتماعی معدن سرب و روی کوشک، قرار است ۲۰۰ هکتار از مراتع اطراف این معدن با مشارکت مجموعه معدنی و همراهی مردم محلی احیا شود. وی افزود: این پویش با دو رویکرد پاسداشت مقام مادر و توجه به طبیعتدوستی برگزار میشود و بخش مهمی از آن به کاشت گونههای بومی و مقاوم در مناطق کمآب اختصاص دارد.
باقری با اشاره به تعهد استان یزد، در طرح ملی «یک میلیارد درخت» بیان کرد: یزد سالانه موظف به تولید و کاشت سه میلیون و ۷۵۰ هزار اصله نهال است و تحقق این طرح بدون مشارکت مردمی امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی یزد از برنامهریزی برای کاشت حدود دو هزار اصله نهال در مراتع و روستاهای اطراف کوشک خبر داد و گفت: با کاشت حدود صد نهال در هر هکتار، سطح ۲۰۰ هکتاری این منطقه بهطور کامل پوشش داده میشود و مراقبت از نهالها نیز با همکاری جامعه محلی و پشتیبانی اداره کل منابع طبیعی ادامه خواهد یافت.
عبدلی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بافق نیز با تأکید بر استفاده از گونههای بومی و کمآبخواه، گفت: نهالهایی مانند بادام کوهی و بنه به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه برای کاشت انتخاب شدهاند و میتوانند خشکسالیهای مکرر را تحمل کنند.
علیآبادی مدیرعامل معدن کوشک نیز با بیان اینکه احیای زیستبوم را وظیفه مجموعه خود میداند، افزود: همکاری برای کاشت نهال از اولویتهای این معدن است و برخی از گونههای کاشته شده در صورت مراقبت، عمر هزار تا هزار و پانصد سال خواهند داشت و نقش مهمی در پایداری اکولوژیک منطقه ایفا میکنند. وی اعلام کرد در صورت تأمین آب آبیاری، این مجموعه آمادگی تداوم نهالکاری و حمایت از طرحهای احیای منابع طبیعی را دارد.