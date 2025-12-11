شهروندان قزوینی می‌توانند کرایه اتوبوس‌های شهری را بدون پول نقد و تنها با کارت بانکی، کارت شهروندی یا تلفن همراه پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ از این پس شهروندان قزوینی می‌توانند کرایه اتوبوس‌های شهری را به صورت الکترونیکی و از طریق کارت بانکی، کارت شهروندی یا تلفن همراه پرداخت کنند. این طرح با هدف حذف پول نقد از اتوبوس‌ها و تسهیل در پرداخت کرایه اجرا شده است.

در حال حاضر ۱۴۰ اتوبوس روزانه بیش از ۵۰ هزار مسافر را در سطح شهر جابه‌جا می‌کنند. شهروندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن «قزوین باز» از سایت شهرداری یا بازار، کیف پول الکترونیکی خود را فعال کرده و برای اعضای خانواده اعتبار اختصاص دهند. حتی کسانی که آشنایی کمتری با گوشی‌های هوشمند دارند، می‌توانند کارت بانکی خود را در برنامه فعال کنند تا پرداخت‌ها ساده‌تر شود.