پخش زنده
امروز: -
افزایش ابر، رگبار باران و احتمال افزایش موقتی سرعت وزش باد برای استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش بینی وضع هوا نشان دهنده عبور موج زودگذر تراز میانی جو از استان است.
این پدیده موجب افزایش ابر، رگبار باران و در مناطق کوهستانی بارش برف و باران و احتمال افزایش موقتی سرعت وزش باد خواهد شد.
احتمال کاهش دید افقی به دلیل پدیده مهگرفتگی در مناطق مستعد استان در ساعات شب و صبح فردا دور از انتظار نیست.
از فردا جمعه تا اواسط هفته آینده، افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده باران و برف در برخی مناطق استان، به ویژه مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست، اما این بارشها به طور کلی قابل توجه نخواهد بود.
روند کاهش دمای هوا تداوم خواهد یافت.
ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در روزهای آتی به طور کلی زیاد نخواهد بود، اما در ساعاتی از فردا تا صبح شنبه به طور موقت با افزایش سکون نسبی در ترازهای پایین جو احتمال پدیده غبار محلی در برخی مناطق صنعتی استان دور از انتظار نیست.