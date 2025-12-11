تیم فولاد هرمزگان در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال کشور، فردا (۲۱ آذر) میزبان تیم پردیس قزوین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مسابقه ساعت ۱۶ در سالن فجر بندرعباس برگزار میشود.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس در تبریز به مصاف تیم رده دومی مس سونگون ورزقان می‌رود.

در جدول رده بندی تیم فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز به ترتیب در جایگاه هفتم و هشتم قرار دارند.