به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کانون تخصصی سلامت کانون‌های خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: ویزیت رایگان، مشاوره حقوقی و مددکاری، بازی‌های بومی محلی و کلاس‌های آموزشی قرآن و کتابخوانی در این اردو برگزار شد.

رسول ذاکری افزود: علاوه بر ویزیت رایگان داروی رایگان هم به بیماران داده شد.

وی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستای رکن آباد از خدمات گروه جهادی بهره‌مند شدند.

ذاکری گفت: تا پایان سال ۷ اردوی جهادی دیگر توسط این گروه جهادی در شهرستان میناب برگزار می‌شود.