پخش زنده
امروز: -
به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اردوی جهادی یک روز بانشاط توسط کانونهای خدمت رضوی شهرستان میناب در روستای رکن آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کانون تخصصی سلامت کانونهای خدمت رضوی شهرستان میناب گفت: ویزیت رایگان، مشاوره حقوقی و مددکاری، بازیهای بومی محلی و کلاسهای آموزشی قرآن و کتابخوانی در این اردو برگزار شد.
رسول ذاکری افزود: علاوه بر ویزیت رایگان داروی رایگان هم به بیماران داده شد.
بیشتر بخوانید: برگزاری اردوی جهادی در میناب
وی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی روستای رکن آباد از خدمات گروه جهادی بهرهمند شدند.
ذاکری گفت: تا پایان سال ۷ اردوی جهادی دیگر توسط این گروه جهادی در شهرستان میناب برگزار میشود.