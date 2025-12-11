در صد ودوازدهمین نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای آسان سازی تجارت و رفع موانع واحد‌های کشاورزی و حرکت به سوی کشاورزی هوشمند تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این نشست گفت: هدف اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری با همکاری دولت و تشکل‌های اقتصادی است.

محمد آشوری افزود: اولویت‌هایی که در این شورا مطرح و بررسی می‌شود نقش مستقیم در جهت‌دهی راهبرد‌ها و اصلاح فرایند‌های اقتصادی استان دارد.

بیشتر بخوانید: برگزاری صد و یازدهمین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هرمزگان

وی گفت: هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی، تشکل‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، روند تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده و مشکلات را به‌صورت ساختاری حل کنیم. هرجا فهم مشترک شکل بگیرد، مسیر توسعه هموار می‌شود.