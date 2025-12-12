به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر امورآب بوکان گفت: دبی ورودی آب به مخزن سد شهید کاظمی این شهرستان با رشد پنج‌برابری، به بیش از ۵۱.۳ مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

عباس عباسی افزود: با توجه به بارش‌های قابل توجه هفته گذشته، میزان ورودی آب به سد با افزایش ۴۵ مترمکعب بر ثانیه در حال ادامه است و تراز مخزن هم طی روز‌های آینده مثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر خروجی سد برای تأمین مصارف شرب ۵.۱۷ مترمکعب بر ثانیه است، در حالی که سال گذشته این رقم ۱۳.۹ مترمکعب بر ثانیه گزارش شده بود.

مدیر امور آب بوکان همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر سد گفت: حجم ذخیره سد شهید کاظمی اکنون ۴۰.۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ میلیون مترمکعب کاهش دارد.

عباسی اظهارداشت: طی چند روز گذشته میزان بارندگی ثبت‌شده در کمپ سد بوکان به ۱۰۳ میلی‌متر رسیده است و امیدواریم این روند طی هفته‌های پیش‌رو نیز ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت این سد در تامین آب منطقه افزود: سد شهید کاظمی منبع تأمین آب ۲۳ شهر و بیش از ۱۳۰ روستا در سه استان کشور است و نقش حیاتی در پایداری تأمین آب شرب و کشاورزی دارد.

مدیر امور آب بوکان با تأکید بر لزوم مصرف بهینه آب از سوی شهروندان گفت: تداوم صرفه‌جویی در کنار بارش‌های اخیر می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آبی منطقه بسیار مؤثر باشد.

سد شهید کاظمی بوکان که در جنوب دریاچه ارومیه و بر روی رودخانه زرینه‌رود احداث شده، پرآب‌ترین سد آذربایجان‌غربی با ظرفیت حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است.