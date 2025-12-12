اعلام میزان بارش در استان تا ساعت ۶:۳۰ ؛
آبمورد لوداب با ۱۶۷ میلی متر دارای بیشترین بارشها در استان
بنا به گزارش هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۶:۳۰ امروز جمعه ۲۱ آذر، آبمورد لوداب با ۱۶۷ میلی متر دارای بیشترین بارشها در استان گزارش شده است.
آبمورد لوداب ۱۶۷
آبده گاه ۱۴۷
دشتروم ۱۳۴.۵
ستنگان ۱۲۲
لوداب ۱۲۰.۵
چشمه جیوری منتنگون ۱۱۵
سپیدارمرکزی ۱۱۳
فیلگاه ۱۱۳
تنگ پیرزال ۱۱۱
یاسوج سرآبتاوه ۱۱۰
برم سبز ۱۱۰
گنجگون ۱۰۹.۵
دیل ۱۰۶.۵
دوگنبدان ۱۰۶.۲
دلی خمسیر ۱۰۵
ماهور باشت ۱۰۲
سرفاریاب ۱۰۱
پراشکفت ۱۰۱
لنده ۱۰۰.۳
بوستان ۱۰۰
یاسوج دولت آباد ۹۸.۹
چرام ۹۸
تنگ سرخ ۹۸
لیراب ۹۴
وزگ ۹۶
قلعه دختر ۹۶
دهدشت ۹۵.۳
سی سخت ۹۴.۵
باشت جهاد کشاورزی ۹۴
درغک ۹۴
سوق ۹۱.۵
امامزاده پهلوان ۹۱
مارگون ۹۰
یاسوج فرودگاه ۸۷.۶
چیتاب ۸۶.۴
دیشموک ۸۶
گنجهای ۸۵.۵
کالوس ۸۵
کریک ۸۳
تل گاه ۸۲
امامزاده جعفر ۸۰.۴
لیکک ۶۹.۲
تنگ رواق ۶۸
منصورخانی کاکان ۶۸
سیرون شبلیز ۶۴.۵ برف ۱۱cm
پاتاوه ۵۸
سینه نمک ۵۶
خیمند ۵۳.۳