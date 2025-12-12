اعلام میزان بارش در استان تا ساعت ۶:۳۰ ؛

آبمورد لوداب با ۱۶۷ میلی متر دارای بیشترین بارش‌ها در استان

بنا به گزارش هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۶:۳۰ امروز جمعه ۲۱ آذر، آبمورد لوداب با ۱۶۷ میلی متر دارای بیشترین بارش‌ها در استان گزارش شده است.