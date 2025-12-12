پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برقیسازی اتوبوسها یکی از اولویتهای اصلی ماست، گفت: تاکنون ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی خریداری شده و قرارداد در مجموع ۵۰۰۰ دستگاه نهایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، لطف الله فروزنده در جشن بزرگ «زن جریان زندگی» تصریح کرد: همچنین خطوط ۵۰ کیلومتر مترو و ۲۲ ایستگاه جدید تکمیل شده و خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نیز در حال احداث هستند.
وی با بیان اینکه در قراردادهای اخیر با شریک چینی و تولیدکنندگان داخلی، تأمین ۱۰۷۰ واگن جدید و ۱۱۸ واگن داخلی در دستور کار است، تاکید کرد: سهم حملونقل عمومی باید از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد برسد و این مسیر با قدرت در حال پیشروی است.
فروزنده در ادامه با اشاره به توسعه فضای سبز و پروژههای شهری گفت: ۵۰ هزار هکتار کمربند سبز تهران اجرا شده که ۱۰ هزار هکتار آن در دوره فعلی تکمیل شده است. سرانه فضای سبز از ۱۶ مترمربع به ۱۷.۵ مترمربع رسیده و ۶۰۰ هکتار فضای سبز و پارکهای جدید در دست افتتاح است.
وی با اشاره به اقدامات ساماندهی اجتماعی گفت: دره فرحزاد که زمانی محل تجمع معتادان متجاهر بود، امروز تبدیل به فضایی امن و قابل استفاده برای خانوادهها شده است.
معاون زاکانی افزود: در حوزه اجتماعی، ۲۰ هزار معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری شدهاند و ۷۰۰۰ کودک کار تحت آموزش قرار گرفتهاند همچنین ۴۰ هزار زن در سامانههای شهرداری سازماندهی شدهاند و در حال ورود به مسیر توانمندسازی و اشتغال هستند. مناطق مختلف هم موظف شدهاند بازارچههای محلی برای عرضه محصولات زنان ایجاد کنند تا چرخه اقتصاد خانواده تقویت شود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و انسجام ملی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران از همان ساعات نخست کنار مردم بود؛ اسکان اضطراری، پذیرایی، استقرار در خانهها و آغاز بازسازی واحدهای تخریبی با سرعت انجام شد. این انسجام ارزشمند نباید توسط جریانهای بدخواه تضعیف شود.