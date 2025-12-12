به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محبی گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۱ آذرماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی ادامه داد: تردد از ساعت ۱۳ همان روز از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس بر اساس اعلام پلیس راه ممنوع خواهد شد.

جانشین پلیس راه کشور گفت: تردد خودرو‌هایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ جمعه ۲۱ اذر از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع است.

سرهنگ محبی یادآور شد: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۵ همان روز با اعلام مأموران پلیس راه در محل، به صورت یک طرفه خواهد بود.