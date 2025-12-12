تمام محورهای مواصلاتی استان البرز باز است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز اعلام کرد: با وجود بارش برف و باران طی ۴۸ ساعت گذشته، تمام محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز گفت: «در پی بارش برف و باران طی ۴۸ ساعت گذشته در محورهای کوهستانی استان، عملیات برفروبی و نمکپاشی بهصورت مستمر توسط راهداران انجام شد.»
داریوش باقرجوان ظهر جمعه ۲۱ آذر اظهار کرد: «با ورود سامانه بارشی به استان البرز، بهویژه در ارتفاعات محور طالقان و جاده کرج–کندوان و با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، ۳۸ اکیپ راهداری شامل ۲۰۰ نیروی راهدار و ۱۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک در پایگاههای راهداری استان فعالیت خود را آغاز کردند.»
وی افزود: «همزمان با شروع بارش برف در ارتفاعات، بهویژه در محور جدید طالقان–هشتگرد، محور قدیم طالقان و محور کرج–کندوان، عملیات برفروبی و نمکپاشی در این مسیرها اجرا شد.»
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با بیان اینکه هماکنون تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است، خاطرنشان کرد: «رانندگان برای تردد در محورهای کوهستانی حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان البرز تماس بگیرند.»