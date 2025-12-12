به گزارش خبرگزاری صداوسمیا مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده گفت: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از ساعات بعدازظهر امروز جمعه با توجه به تقویت سامانه در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر خلیج فارس و طی فردا شنبه ۲۲ آذر با فعالیت این سامانه در سطح استان با تاکید بر مناطق، غربی، شمالی، پاره‌ای از نقاط شرقی ومرکزی و مناطق دریایی، رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ، تند باد لحظه‌ای، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات جدا خودداری گردد.

حسن زاده گفت: دریانوردان و صیادان نیز با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال تندباد لحظه‌ای بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز طی ساعاتی دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: همچنین از ساعات بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه (۲۲ تا ۲۳ آذر) وضعیت دریا در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریایی عمان با وزش باد‌های نسبتا شدید غربی مواج خواهد شد.

بیشتربخوانید: صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در هرمزگان ۱۱ آبان

حسن زاده گفت: بنابراین توصیه می‌شود طی این مدت شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.