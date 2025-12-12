پخش زنده
آزمون سراسری وکالت با حضور ۴۰۶ نفر در خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ امروز جمعه با حضور ۲۳۷ نفر خانم و ۱۶۹ نفر آقا در خراسان جنوبی برگزار شد.
بر اساس معیارهای اعلام شده، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشدگان برای طی مراحل بعدی به مرکز معرفی خواهند شد.
بنا بر اعلام عبدلیانپور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص اعلام نتایج مطابق برنامهریزی انجامشده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه این آزمون ۴۰ روز کاری پس از تاریخ برگزاری، از طریق درگاه الکترونیکی این سازمان قابل استعلام خواهد بود.