امام جمعه تکاب گفت:دشمنان صهیونی آمریکایی با شتابی که آمده بودند به شدت زمینگیر شده و در مواجه با اتحاد و همبستگی ملت ایران درمانده شدند.

جنگ ۱۲ روزه شوک عظیمی به رژیم صهیونی و آمریکا وارد کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: دشمن با دسیسه و شتابی روز افزون وارد میدان رقابت با ملت ایران شد، اما انسجام ملی ایرانیان آنان را نا امید کرده و فهمیدند با جنگ نمی‌توانند ملت را شکست دهند و بر همین اساس سعی در رخنه در میادین فرهنگی و مذهبی و دسیسه‌های دیگر دارند و ملت باز هم آنان را شکست خواهد داد.

امام جمعه تکاب گفت: سوق دهی جنگ نظامی به جنگ روایی و تبلیغاتی نشان داد دشمنان هرگز دست تز دسیسه و دشمنی علیه ملت ایران برنخواهند داشت و می‌طلبد تا ملت در جنگ روایی و تبلیغی کوشاتر از قبل در میدان مواجهه حضور یابند.

وی گفت: آمریکا مدام از جنایات رژیم صهیونی حمایت کرده و بر این حمایت مزدورانه اذعان کرده لذا فعالین عرصه‌های مجازی و رسانه‌ها باید در آشکار سازی دسیسه‌های دشمنان قدم‌های ارزنده‌ای بردارند.

امام جمعه تکاب سپس گفت: خداوند متعال را بخاطر نزول رحمت الهی سپاسگزاریم و از دستگاه‌های خدمات رسان بویژه هلال احمر، راهداری، شبکه بهداشت و درمان و اداره برق که در مدت بارش برف و کولاک درخدمت مردم بویژه روستاییان عزیز بودند.