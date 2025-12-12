نماینده ایلام: زنان ستون پیشرفت کشور
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتقای جایگاه بانوان پس از انقلاب گفت: زنان امروز در عرصههای مختلف نقشی تعیینکننده دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه با بیان اینکه زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی به هویتی مستقل و جایگاهی برجسته دست یافتهاند، بیان کرد: شاخصهای پیشرفت بانوان در حوزههای علمی، ورزشی، درمانی و مدیریتی بهطور چشمگیری افزایش یافته و زنان امروز نقش تعیینکنندهای در توسعه کشور دارند.
وی با تأکید بر نقش محوری زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی افزود: بانوان ما پیش از انقلاب نیز فعال بودند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی هویت مستقل، عزتنفس و جایگاه اجتماعی آنان ارتقا یافت.
فلاحی با ارائه آماری از پیشرفت زنان ایرانی مظرح کرد: نرخ باسوادی بانوان از ۳۷ درصد قبل از انقلاب به ۹۹ درصد رسیده و امروز بیش از ۶۰ درصد دانشجویان کشور زن هستند.
به گفته وی تعداد داوران ورزشی زن از ۷ نفر به ۱۶ هزار نفر و تعداد مربیان زن از ۹ نفر به ۳۵ هزار نفر افزایش یافته است، تنها در سال گذشته نیز زنان بیش از ۸۶۸ مدال ورزشی کسب کردهاند.
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز ۷۰ درصد کادر درمان و بیش از ۴۰ درصد پزشکان متخصص کشور را زنان تشکیل میدهند و ۲۴ درصد اختراعات ایران نیز متعلق به بانوان است.
وی همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه مدیریتی زنان گفت: حضور بانوان در مدیریت کشور به بیش از ۲۵ درصد رسیده است.
فلاحی همچنین از نقشآفرینی گسترده زنان در فرهنگ، رسانه، فیلمسازی و نشر کتاب سخن گفت و تأکید کرد: «زنان ایرانی در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش تعیینکنندهای دارند و افتخارات ملی و بینالمللی متعددی را رقم زدهاند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصویب کلیات لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» در مجلس عنوان کرد: هدف ما ارائه الگویی از زن مسلمان برای جهان است؛ الگویی که کرامت و امنیت او تضمین شود و در برابر کوچکترین تعرض، حاکمیت اسلامی واکنش نشان دهد.
فلاحی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اعلام کرد: ایران در برابر تمام دنیا قرار گرفت و با وجود فشارها، بازار کشور مدیریت شد. اما امروز برخی رفتارهای غلط در بازار، مردم را دچار مشکل کرده است.
نماینده ایلام در پایان با تقدیر از نهادهای امنیتی و نظارتی استان ایلام تصریح کرد: انتظار داریم با قدرت بیشتری از حقوق مردم دفاع کنند و اجازه ندهند سودجویان اقتصاد استان را متلاطم کنند.