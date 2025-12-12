به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «وعد مرادبیگی» امام جمعه موقت ایلام در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام با تاکید بر اینکه دشمن پس از شکست در میدان نظامی، تمرکز خود را بر جنگ رسانه‌ای و تحریف واقعیت‌ها معطوف کرده است، اظهار داشت: نخبگان در برابر جنگ شناختی دشمن آرایش رسانه‌ای بگیرند.

وی در ادامه به به مسائل اقتصادی و معیشتی اشاره کرد و خواستار کار جدی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرادبیگی با بیان اینکه گرانی‌ها مردم را زیر فشار قرار داده است، تأکید کرد: دولت باید با مدیریت جهادی جریان تورم بازار را مهار و از عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها و فعالیت دلالان و واسطه‌ها جلوگیری کند و نظارت مستمر از کارخانه تا کف بازار وجود داشته باشد.

امام جمعه موقت ایلام همچنین با گرامیداشت هفته پژوهش، قدرت و اقتدار کشور را در گرو پیشرفت‌های علمی دانست و اضافه کرد: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان، استادان و دانشجویان ما کار‌های بزرگی انجام داده‌اند و دشمن در برابر این پیشرفت علمی سر تعظیم فرود آورده است.

گرامیداشت ۲۷ آذر سالروز شهادت آیت اله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه و ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل از دیگر محور‌های سخنان خطیب موقت جمعه ایلام بود.