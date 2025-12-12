پخش زنده
واحد اجرای احکام دادسرای قزوین از تجدید مزایده اموال غیرمنقول شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به ارزش ۵.۳ همت شامل هلدینگ، سردخانه و کارخانه، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: تجدید مزایده فروش اموال غیرمنقول شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به ارزش ۵.۳ همت، فردا شنبه بیست و دوم آذر ماه برگزار خواهد شد.
این مزایده شامل ۴ قطعه پلاک ثبتی از جمله هلدینگ، سردخانه و کارخانه است. همزمان، معاون اجرای احکام دادسرا در تلاشی برای شفافسازی، به ۷ سوال کلیدی درباره ابهامات آخرین وضعیت این پرونده مهم پاسخ داده است. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از طریق سامانه ستاد ایران اقدام کنند.