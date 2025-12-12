به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به همراه کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از محل مرکز تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در مجموعه کشت و صنعت گردشگری ماهور دشت یافته در شهرستان خرم آباد بازدید میدانی کردند.

در ادامه این بازدید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت موضوع و حمایت‌های لازم از طرح حفاظت مشارکتی گونه‌های حیات وحش و رفع مشکلات قانونی و اجرایی تأکید کردند.

ظهرابی با اشاره به اینکه این طرح یکی از نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در منطقه محسوب می‌شود، اظهار داشت: این طرح به منظور اجرای حفاظت مشارکتی بخش خصوصی از گونه‌های حیات وحش و سپس احیای زیستگاه‌های طبیعی صورت پذیرفته که به دلیل اینکه در زمان‌های گذشته خاستگاه ییلاق و قشلاق گوزن‌های زرد ایرانی بین دز و کرخه خوزستان و لرستان بوده است، طرح حفاظت مشارکتی بخش خصوصی از گونه‌های حیات وحش برای استان لرستان تعریف شده که امیدواریم با همکاری مجموعه مربوطه به اهداف ترسیم شده مورد نظر برسیم.

ظهرابی افزود: این بازدید‌ها بخشی از برنامه نظارتی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست است که با هدف بررسی فعالیت‌ها و چگونگی پیشرفت این گونه طرح‌های مشارکتی در استان‌ها و رصد میدانی در راستای نظارت بر عملکرد مجریان صورت می‌گیرد.

کامران فرمان‌پور مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به اینکه مرکز احیا وتکثیر کشت و صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته در دامنه‌های یافته‌کوه قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر این نخستین و بزرگترین مرکز خصوصی مشارکتی تکثیر و پرورش گوزن زرد در کشور است که با مشارکت بخش خصوصی و در راستای حفاظت مشارکتی از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و ذخایر ژنتیکی ایجاد شده است و اکنون ۱۷ راس گوزن زرد در زمینی با وسعتی معادل حدود ۷۰۰ هکتار با پوشش غنی از گیاهان و گونه‌های دیگری نظیر کل، بز، قوچ و میش پرورش داده می‌شوند.

همچنین وی افزود: اجرای طرح‌های مشارکتی تکثیر و پرورش حیات وحش با نظارت سازمان محیط زیست و سرمایه گذاری بخش خصوصی رویکردی نوین در حفاظت محیط زیست و توسعه مشارکت‌های عمومی می‌باشد که نتایج بسیار مهمی در احیاء گونه‌های فون و فلور و حفظ زیستگاه‌های طبیعی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد افزایش جمعیت این گونه‌ها در منطقه باشیم و این منطقه به عنوان یک ذخیره‌گاه ژنتیکی ارزشمند برای کشور تثبیت شود.