ائمه جمعه و خطیبان شهرستانها و بخشهای مختلف هرمزگان در خطبههای امروز جمعه ۲۱ آذر به مسائل سیاسی کشور و مشکلات شهرستانهای خود اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ محمد حسین محمدی خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: حقوق عامه مردم در زمینه محیط زیست باید مورد توجه باشد و در شرایط خشک سالی حقوق حیوانات نیز رعایت شود.
** خطبههای نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب به طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی، اشاره کرد و گفت: چهار شرط کلیدی برای موفقیت این طرح شامل توجیه اقتصادی، حفظ محیط زیست دریایی، جلوگیری از تقاضای کاذب و صیانت از خط لوله است.
** خطبههای نماز جمعه بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: نگاه جامع به اقتصاد دریامحور یک ضرورت است که این حوزه نباید تنها به صید و صیادی محدود شود.
** خطبههای نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: والدین شرایط ازدواج آسان را برای فرزندان خود فراهم کنند و با توقعات خود مانع سامان گرفتن زوجهای جوان نشوند.
** خطبههای نماز جمعه رودان
حجتالاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: مسیر اداره کشور با همکاری و همدلی ذیل اصل اتحاد مقدس میسر است لذا در این شرایطی که کشور در جنگ احزاب قرار دارد، باید اتحاد ملی حفظ بشود.
** خطبههای نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد گفت: تلویزیون به عنوان یک رسانه حضور بسیار پررنگی در خانهها دارد و تاثیر زیادی بر خانواده و به ویژه کودکان دارد که هم مسئولان رسانه باید در تولید برنامههای مناسب دقت کنند و هم خانوادهها در میزان و نوع استفاده از رسانهها باید دقت داشته باشند.
** خطبههای نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: مردم شریف ایران و فعالان فرهنگی با آرایش مناسب فرهنگی و جهاد تبیین، همانگونه که در عرصه نظامی دشمن را ناکام گذاشتند، در جنگ فرهنگی نیز نقشههای آنان را خنثی خواهند کرد.
** خطبههای نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک گفت: اتفاقاتی مانند رویداد ماراتن جزیره کیش اگر بهدرستی مدیریت و کنترل نشود میتواند موجب هنجارشکنی و جریحهدار شدن احساسات مردم شود که لازم است با برنامه ریزی مناسب و رعایت شئونات زمینهساز نشاط اجتماعی شود.
** خطبههای نماز جمعه خمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه خمیر گفت: روز وحدت حوزه و دانشگاه نشان از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی دارد.
** خطبههای نماز جمعه بستک
حجت الاسلام و المسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: رزمایش سهند۲۰۲۵جایگاه مقتدر وعزتمند جمهوری اسلامی ایران را به دنیا نشان داد.
** خطبههای نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین ناصر محمدی امام جمعه موقت بشاگرد گفت: زیر ساختهای آموزشی و پژوهشی در شهرستان بشاگرد باید تقویت شود، زیرا ترک تحصیل رو به افزایش است که همه باید کمک کنیم تا جلو آن گرفته شود.
** خطبههای نمازجمعه شهرستان سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک از سفر استاندار هرمزگان به شهرستان سیریک قدردانی کرد و گفت: ساخت و تکمیل مجتمع اداری شهرستان، بهبود راههای ارتباطی و مشخص شدن سهم شهرستان در ترانزیت از بندر سیریک از اولویتهای این شهرستان است.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز گفت: مشکل اصلی جزیره هرمز در حوزه حملونقل دریایی نبود لندینگ کرافت و اسکله مناسب برای تخلیه و بارگیری کالا از شناور به ساحل است که مسئولان باید چاره اندیشی کنند.
** خطبههای نماز جمعه توکهور و هشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: حوزه علیمه و دانشگاه بدون کمک علمی به همدگیر جوابگوی نیاز جامعه نیستند.