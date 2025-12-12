پخش زنده
نخستین استاژ تخصصی کیکبوکسینگ، MMA و میتورک با حضور بیش از ۱۵۰ ورزشکار از نقاط مختلف استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این دوره آموزشی به میزبانی جنوب شرق استان و با تدریس مهدی کرامتی، مدرس رسمی سبک اسپورت مکی بوکسینگ، در فضایی فنی و منظم دنبال شد.
مهدی کرامتی با اشاره به هدف این برنامه گفت: این استاژ برای افزایش توان علمی و عملی ورزشکارانی برگزار شد که قرار است در آیندهای نزدیک در تهران و رقابتهای انتخابی حضور پیدا کنند.
برگزاری دوره در یزد باعث شد هزینههای آنها کاهش یابد و فرصت تمرین منسجمتری داشته باشند.
او افزود: بخشهای آموزش شامل تکنیکهای دست و پا در کیکبوکسینگ، فنون مقدماتی و کاربردی MMA و همچنین تمرینهای تخصصی میتگیری برای مربیان بود.
کرامتی بیان کرد: با توجه به رشد چشمگیر MMA در ایران، ارتقای دانش فنی مربیان و ورزشکاران ضرورت بیشتری پیدا کرده است. این دوره در حالی برگزار شد که مسابقات استانی پیشِرو و سپس رقابتهای کشوری، مرحله انتخابی تیمهای اعزامی به رویدادهای برونمرزی خواهد بود.