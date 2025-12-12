پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاهها از روز شنبه ۲۲ آذرماه به روال عادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: با توجه به آخرین ارزیابیهای انجامشده و تصمیمات اتخاذ شده، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، همه فعالیتهای آموزشی و اداری در استان به روال سابق باز میگردد.
وی گفت: همه مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها) مطابق برنامه قبلی فعالیت خود را از سر میگیرند
و دستگاههای اجرایی استان نیز فعالیت خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.
حسن زاده افزود: با این وجود تأکید میشود که رعایت دستورالعملهای بهداشتی الزامی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را جدی بگیرند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، بهویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، اهتمام داشته باشند.