به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سجاد امیریان با اشاره به استعدادیابی نوجوانان زیر ۱۸ سال در محلات کم برخوردارافزود: پس از پایان رقابت‌ها، نوجوانان مستعد توسط استعدادیابان رسمی فدراسیون فوتبال شناسایی و برای ورود به مراحل بالاتر معرفی خواهند شد.

این اقدام در راستای شناسایی و حمایت از استعداد‌های ناشناخته ورزشی در مناطق کمتر برخوردار انجام می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه تحول محلات گفت: این قرارگاه در حوزه‌های مختلف، از جمله تحصیلی و ورزشی، برنامه‌های گسترده‌ای را برای کمک به رشد و شکوفایی استعداد‌های نوجوانان اجرا می‌کند و مسابقات اخیر نیز بخشی از همین برنامه‌هاست که با استقبال گسترده نوجوانان همراه شد.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: این ستاد با همکاری بنیاد برکت، همچنان توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را در محلات کم‌برخوردار استان دنبال خواهد کرد تا زمینه رشد، امید و توانمندسازی اجتماعی نوجوانان و خانواده‌ها بیش از پیش فراهم شود.