معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: پنجمین دوره مسابقات فوتبال خیابانی جام شهدای پانزده خرداد با مشارکت قرارگاه تحول و تعالی محلات بنیاد برکت در بیش از ۶۰ محله کمبرخوردار استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سجاد امیریان با اشاره به استعدادیابی نوجوانان زیر ۱۸ سال در محلات کم برخوردارافزود: پس از پایان رقابتها، نوجوانان مستعد توسط استعدادیابان رسمی فدراسیون فوتبال شناسایی و برای ورود به مراحل بالاتر معرفی خواهند شد.
این اقدام در راستای شناسایی و حمایت از استعدادهای ناشناخته ورزشی در مناطق کمتر برخوردار انجام میشود.
وی با اشاره به فعالیتهای قرارگاه تحول محلات گفت: این قرارگاه در حوزههای مختلف، از جمله تحصیلی و ورزشی، برنامههای گستردهای را برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان اجرا میکند و مسابقات اخیر نیز بخشی از همین برنامههاست که با استقبال گسترده نوجوانان همراه شد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: این ستاد با همکاری بنیاد برکت، همچنان توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را در محلات کمبرخوردار استان دنبال خواهد کرد تا زمینه رشد، امید و توانمندسازی اجتماعی نوجوانان و خانوادهها بیش از پیش فراهم شود.