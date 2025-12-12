به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تولید کنندگان کیوی در گیلان تاکنون، ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ تن کیوی به ارزش ۱۹۴ هزار میلیارد ریال را از باغ‌های خود برداشت کرده‌اند.

منوچهر پارسافر افزود: پیش بینی می‌شود در روز‌های آینده وبا پایان برداشت ۲۲۰ هزار تن کیوی از باغ‌های گیلان برداشت شود.

وی با بیان اینکه گیلان در جایگاه نخست تولید کیوی کشور قرار داردگفت: تالش، رودسر و آستارا بیشترین سهم را در تولید کیوی در استان دارند.

گیلان ۸ هزار و ۳۵۰ باغدار کیوی و ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی دارد.