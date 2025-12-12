خطبههای نمازجمعه شهرستانهای استان
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان، مانور نظامی مشترک ایران و چندین کشور جهان و تاکید بر مقابله مسئولان با گرانی و نظارت بیشتر بر بازار از مهمترین محورهای خطبههای نماز جمعه شهرستانهای استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجت الاسلام «حسینی» امام جمعه موقت آبدانان با اشاره به سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در هفته پیش رو گفت: دانشگاه و حوزه توانستهاند در تقویت بنیانهای علمی و تغذیه علمی مخاطبان گامهای موثری بردارند این دو، دو بال پرواز علم و معرفت برای جوانان ما هستند.
حجت الاسلام «حسینی مجد» امام جمعه ایوان با گرامیداشت ۲۶ آذر روز حملونقل از تلاشهای رانندگان و کارکنان راهداری بهویژه در ایام برف، کولاک و بازگشایی گردنهها و تونلها قدردانی کرد و گفت: رانندگان قهرمانان خاموش اقتصاد کشوراند و باید در حوزه سوخت، بیمه و نوسازی خودروها مورد حمایت قرار گیرند.
حجتالاسلام «ناظری» امامجمعه موقت بدره، به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان اشاره کرد و از مسئولان و فعالان فرهنگی خواست تا با اتخاذ آرایش متقابل رسانهای و فرهنگی، توطئههای دشمن را خنثی کنند و اجازه ندهند عملیات روانی آنان تأثیری بر جامعه بگذارد.
حجت الاسلام «فریادی» امام جمعه سرابله در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به مشکلات ساخت مسکن ملی در شهرستان چرداول گفت: مسئولان استانی و شهرستانی باید هرچه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند تا مردم در پیچ وخم کارهای اداری سردرگم نباشند
حجتالاسلام «میهنپرست» امام جمعه چوار، با اشاره رزمایش مشترک سهند ۲۰۲۵ که با حضور ده کشور آسیایی و مشارکت ایران برگزار شد و نیمی از جمعیت جهان را دربر گرفت، گفت: این رزمایش موجب ارتقای بیشتر دانش نظامی و تقویت همکاری کشورها در برابر تروریسم شده است.
حجت الاسلام «صیادی» امام جمعه موقت دره شهر با گرامیداشت روز ملی حمل و نقل گفت: بخش حمل ونقل یکی از مهمترین زیرساختها و موتور پیش برنده اقتصاد کشور است که با ارائه خدمات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و خدمات ریلی نقش تاثیر گذاری در تولیید و اشتغال دارد.
حجتالاسلام «عظیمیفر» خطیب جمعه دهلران با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان، بر نقش مهم و اثرگذار هیأتهای مذهبی در جبهه فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: مداحان باید روایتگر حقیقت و به پایگاههای فعال و منسجم در مقابله با جنگ روایتها تبدیل شوند.
حجت الاسلام «خزایی» امام جمعه سیروان در خطبههای این هفته شهر لومار به مانور اقتدار سهند و نمایش توان دفاعی کشور در آب های آزاد با مشارکت چند کشور همسایه و آسیایی اشاره کرد و گفت: این مانور پیامی واضح برای دشمنان، رژیم صهیونی و آمریکا داشت تا حساب کار دستشان بیاید.
حجتالاسلام «حسینی احمد فداله» امام جمعه ملکشاهی، در خطبههای نماز ارکواز گفت: شرایط معیشتی برای بسیاری از خانوادهها طاقتفرسا شده و فشار اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی میکند، مردم از مسئولان انتظار دارند که برای حل مشکلات اقتصادی چارهاندیشی کنند.
حجتالاسلام «امینی» امام جمعه مهران گفت: راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی، در «مدیریت هوشمندانه» است، ما از مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور که در خط مقدم مبارزه با دشمن در میدان اقتصاد هستند، درخواست داریم که با تدبیر و هوشمندی، نقشههای دشمن را خنثی کنند.