با پیگیریهای سفارت ایران در تفلیس و در چارچوب همکاریهای متقابل با گرجستان، ۴ نفر از محکومان ایرانی زندانهای گرجستان، برای ادامه محکومیت خود به کشور بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه سفارت ایران در تفلیس آمده است؛ در نتیجه مذاکرات سفیر کشورمان با وزرای امور خارجه و دادگستری گرجستان، سرانجام موفق شدیم تا تعداد ۴ نفر از زندانیان ایرانی را با همکاری کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به کشور منتقل کنیم.
این افراد از طریق کمیته انتقال محکومین برای ادامه حبس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.