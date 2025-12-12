به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته پانزدهم جام آزادگان لیگ دسته اول فوتبال کشور در ادامه دیدار‌های هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم مس شهربابک موفق شد با یک برد خانگی جایگاه خود در رده دوم جدول را حفظ کرده و به رویاپردازی خود برای لیگ برتری شدن ادامه دهد.

شاگردان قاسم شهبا در ورزشگاه خانگی خود مقابل شناورسازی قشم قرار گرفتند و موفق شدند با تک گل امید سام کن در دقیقه ۳۷ پیروز میدان شوند.

مس کرمان دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها فردا در بندرعباس از ساعت ۱۶:۱۵به مصاف پالایش نفت این شهر می‌رود.