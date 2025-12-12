تیم فوتبال شناور سازی قشم در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز (۲۱ آذر) برابر میزبان خود مس شهربابک با یک‌گل مغلوب شد.

شناورسازی قشم در لیگ دسته اول فوتبال باخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تیم شناور سازی قشم با کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی باقی ماند.

دیگر نماینده استان، تیم فوتبال تیم پالایش نفت بندرعباس فردا (۲۲ آذر) از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه دقیقه در ورزشگاه خلیج فارس میزبان تیم مس کرمان است.

در جدول رده بندی تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارد.