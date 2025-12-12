به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با هدف مبارزه با سرشبکه‌های قاچاق سوخت و قاچاق چیان، این کشتی خارجی در دریای عمان و آب‌های تحت حاکمیت کشورمان در حوالی جاسک، روز گذشته از سوی ضابطین قضایی توقیف شد.

وی گفت: این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت است.

قهرمانی افزود: این کشتی همه سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشور‌های هند، سریلانکا و بنگلادش است.