رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: یک فروند کشتی نفتکش حامل ۶ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان از سوی ضابطین قضایی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با هدف مبارزه با سرشبکههای قاچاق سوخت و قاچاق چیان، این کشتی خارجی در دریای عمان و آبهای تحت حاکمیت کشورمان در حوالی جاسک، روز گذشته از سوی ضابطین قضایی توقیف شد.
وی گفت: این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و بارنامه محموله سوخت است.
قهرمانی افزود: این کشتی همه سامانههای ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این کشتی ۱۸ خدمه از اتباع کشورهای هند، سریلانکا و بنگلادش است.