در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه برکه دکا در شهرستان پارسیان استان هرمزگان بارش ۵۸ میلی متر را ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کوشکنار در این شهرستان با ۴۶ میلی متر در ریف دوم است.
کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: در ایستگاه دشتی ۳۳ و پنج دهم، میلکی ۲۶ و بستانوی این شهرستان هم ۲۴ میلی متر باران باریده است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در همین مدت بارشها در جزیره لاوان ۲۴ میلیمتر، شهر پارسیان ۲۲، جزیره کیش ۱۷ و چهار دهم، حاجی آباد چهار و نه دهم و بستک سه و پنج دهم میلیمتر ثبت شده است.