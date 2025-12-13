پخش زنده
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش تحولآفرین پژوهش در دانشگاه نسل پنجم گفت: در شریف، پژوهش صرفاً فعالیت علمی نیست، بلکه تجلی عشق به دانایی و خدمت برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد، صنعت و کیفیت زندگی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر حسن حدادپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در پیامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری تاکید کرد: در دانشگاه نسل پنجم، پژوهش، روایتی از تعهد و تاثیرگذاری است. تعهد به پیشبرد مرزهای دانش بنیادین، و همزمان، تاثیرگذاری ملموس بر اقتصاد، صنعت و کیفیت زندگی مردم. این همان عشق به دانایی و خدمتی است که در قلب جامعه علمی شریف میتپد.
در متن پیام دکتر حسن حدادپور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت هفته پژوهش و فناوری آمده است: هفته پژوهش و فناوری، فرصتی است تا بار دیگر بر رسالت تحولآفرین دانشگاهها در نقشآفرینی برای آینده تاکید کنیم؛ دانشگاهی که نه فقط مولد دانش، که خالق راهحل، نوآوری و ارزش برای جامعه است. این هفته را به همه استادان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان فرهیخته دانشگاه صنعتی شریف، آنان که مرزهای دانایی را جابهجا میکنند، صمیمانه تبریک میگویم.
دانشگاه ما، با تکیه بر سرمایه انسانی بیبدیل خود، امروز در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد: حرکت به سوی دانشگاه نسل پنجم. دانشگاهی که پژوهش در آن، تنها در آزمایشگاهها محبوس نیست، بلکه مستقیماً در بطن صنعت، جامعه و چالشهای ملی موج میزند.
شاهد این ادعا، تلاشهای ملموس سالهای اخیر است: از شکلگیری ناحیه نوآوری شریف به عنوان کاتالیزور تعامل با صنعت، تا توسعه پژوهشکدههای میانرشتهای برای حل مسائل پیچیده و از تقویت مراکز نوآوری تخصصی تا رشد شرکتهای دانشبنیانی که ایدهها را به ثروت و اشتغال تبدیل میکنند. اینها تنها گامهای آغازین این سفر بزرگ هستند.
بیتردید، تداوم این مسیر، الگوی ایرانی دانشگاه نسل پنجم را ترسیم خواهد کرد؛ دانشگاهی پیشرو، مسئولیتپذیر و اثرگذار که نور علم را به تاریکترین مشکلات جامعه میتاباند و پیشران اصلی پیشرفت علمی و فناورانه کشور خواهد بود.
در پایان، ضمن گرامیداشت این هفته، از تمامی تلاشگران عرصه علم و فناوری که با عشق و از خودگذشتگی، چراغ پژوهش را در این سرزمین فروزان نگاه داشتهاند، سپاسگزارم. برای همه شما بزرگواران، توفیق روزافزون و توانی افزونتر در این مسیر نورانی آرزو میکنم.