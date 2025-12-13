امروز و فردا آسمان هرمزگان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این پدیده سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن سیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز به ویژه از ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی نسبتاً مواج است.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند.

بیشتر بخوانید: بارش ۵۸ میلی متر باران در برکه دکای شهرستان پارسیان

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز دوشنبه مجدداً سامانه بارشی دیگری استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که بارش بیشتری نسبت به سامانه فعلی دارد و تا روز چهارشنبه سبب ناپایداری جوی و دریایی در استان می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از روز پنجشنبه ۲۷ آذر تا شنبه هفته آینده ۲۹ آذر، موج بارشی سومی در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها از اواسط هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب علاوه بر استان از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه همچنین افزایش رطوبت نسبی و افزایش دمای کمینه پیش بینی می‌شود.