تمرین مدیریت بحران، اصلاح شبکه برق و بهینه سازی در میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر برق شهرستان میناب گفت: این تمرین با حضور ۸۰ تَن و ۳۰ خودرو سبک و سنگین از شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، رودان و میناب برگزار شد.

احمد حاتمی افزود: توانایی سیستم، مهارت‌های فنی نیرو‌ها و هماهنگی بین نواحی و سرعت بخشی کار، از اهداف این تمرین است.

وی گفت: در این تمرین، شبکه برق به طول ۴ کیلومتر از شهر میناب تا شهر زهوکی اصلاح و بهینه سازی شد.

مدیر برق شهرستان میناب افزود: با این تمرین، از هدر رفت بیش از ۳ و نیم میلیارد تومان سرمایه جلوگیری می‌شود.