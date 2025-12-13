به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: ۶۰۵ کیلومتر از عملیات آسفالت سازی در حوزه راه‌های روستایی استان به ثمر نشسته است.

جعفر شهامت افزود: امسال با همت و همراهی نیکوکاران، ۱۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی روستایی استان مشارکتی آسفالت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون اشاره و اضافه کرد: این طرح با اعتبار بیش از سه هزار میلیارد ریال یکی از مهمترین طرح‌های فعال استان است که به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت: ۱۷.۵ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون روکش آسفالت شده و در برخی از محور‌ها از اعتبارات دهیاری‌ها و کمک‌های مردمی هم استفاده شده است.

حسین جمشیدی افزود: جاده تایباد به سمت خواف یکی از محور‌های مواصلاتی پر تردد شرق به جنوب کشور به شمار می‌رود و هم اکنون ۲۲ کیلومتر از آن در محدوده و حوزه استحفاظی این شهرستان نیاز به مرمت و روکش آسفالت دارد.

وی افزود: کمربندی «جمهوری اسلامی» یکی از طرح‌های فعال حوزه شهری تایباد محسوب می‌شود که با ابتکار اعضای شورای اسلامی شهر در دوره ششم و شهرداری این شهر به طول حدود سه کیلومتر ساخته شده و تصادفات جاده‌ای در این محور به صفر رسیده است.

به گفته فرماندار تایباد، ۳۰۰ تن قیر برای روکش آسفالت این طرح عمرانی مورد نیاز است که در صورت تأمین، این محور بهمن ماه امسال زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.

جمشیدی افزود: در صورت تکمیل طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، ظرفیت رفت و آمد ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی بیش از این افزایش می‌یابد.

وی گفت: این طرح ملی علاوه بر کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی، موجب تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توسعه مبادلات تجاری ایران و افغانستان و ایجاد اشتغال پایدار در خطه مرزی تایباد خواهد شد.

شهرستان تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۱۶۰ کیلومتر راه شهری، ۱۵۶ کیلومتر راه روستایی، ۱۴۰ کیلومتر راه مرزی و ۳۰ کیلومتر بزرگراه دارد.