بلرام شکلا در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: این زبان فارسی است که ما را تا اینجا کشانده است. فارسی شیرینی‌ای دارد که ما عاشق آن هستیم.

وی با اشاره به گستردگی نفوذ زبان فارسی در هند افزود: با وجود صد‌ها زبان در هند، زبان فارسی همچنان جاری و ساری است؛ زیرا اگر فارسی نباشد، ما هندی‌ها نمی‌توانیم خودمان را بشناسیم. تاریخ، فرهنگ و ادبیات ما با زبان فارسی گره خورده است.

کاردار فرهنگی سفارت هند گفت: حدود پانصد هزار نسخه خطی فارسی در مناطق مختلف هند داریم؛ ولی این‌طور نیست که فقط نسخه‌های خطی از زبان فارسی باقی مانده و همه چیز از بین رفته باشد. ما هنوز هم زبان فارسی را داریم، تعداد مؤسساتی که زبان فارسی را در هند آموزش می‌دهند، زیاد است و در سیاست جدید آموزش در هندوستان که در سال ۲۰۲۰ تصویب شده، زبان فارسی یکی از ۹ زبان کلاسیک این کشور در نظر گرفته شده است؛ پس این زبان برای ما مهم است.

بلرام شکلا تأکید کرد: کسانی که زبان فارسی را پاس می‌دارند، برای ما بسیار محترم هستند. اهمیت فارسی برای ما تنها به این سبب نیست که بخش بزرگی از تاریخ میانه ما به فارسی نوشته شده یا زبان امروز ما از آن وام گرفته است، بلکه حتی زبان سانسکریت نیز با خواندن متون فارسی بهتر فهمیده می‌شود؛ فارسی و سانسکریت در فهم یکدیگر نقش گره‌گشا دارند.

او گفت: از اوستا و پنچاتنترا و کلیه و دمنه گرفته تا زمان گورکانیان و بعد از آن هم زبان فارسی در هند جاری و ساری است و این‌طور نیست که از زبان فارسی فقط نسخ خطی باقی مانده باشد. روابط زبانی ایران و هند، قطع نشده است.