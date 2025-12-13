پخش زنده
گروه تخصصی بنیاد خیریه نوآوران سلامت با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، در بیمارستان خلیج فارس روستای جی جیان قشم خدمات درمانی رایگان ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره امور اجتماعی و آموزش منطقه آزاد قشم گفت: در اجرای این طرح، خدمات چشم پزشکی ویژه افراد بالای ۲۰ سال و دندانپزشکی برای گروه سنی هفت تا ۱۶ سال بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود.
داوود اسلامی افزود: در بخش چشم پزشکی، قاب عینک رایگان برای مراجعه کنندگان پیشبینی شده است.
وی گفت: ارتقای شاخصهای سلامت عمومی، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی درمانی و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار جزیره قشم از اهداف اجرای این طرح است.
این گروه پزشکی تا ۲۵ بهمن ماه در بیمارستان خلیج فارس روستای جی جیان قشم مستقر است.