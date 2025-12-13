به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره امور اجتماعی و آموزش منطقه آزاد قشم گفت: در اجرای این طرح، خدمات چشم پزشکی ویژه افراد بالای ۲۰ سال و دندان‌پزشکی برای گروه سنی هفت تا ۱۶ سال به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود.

داوود اسلامی افزود: در بخش چشم پزشکی، قاب عینک رایگان برای مراجعه کنندگان پیش‌بینی شده است.

وی گفت: ارتقای شاخص‌های سلامت عمومی، افزایش دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی درمانی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار جزیره قشم از اهداف اجرای این طرح است.

این گروه پزشکی تا ۲۵ بهمن ماه در بیمارستان خلیج فارس روستای جی جیان قشم مستقر است.