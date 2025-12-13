به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این جلسه آخرین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مدیران استانداری گزارش جامعی از روند پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های در حال اجرا ارائه کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی، در این جلسه بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان، بر ارتقای سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر بر طرح‌های اولویت‌دار و اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم به‌منظور رفع موانع موجود در برخی پروژه‌ها تأکید شد.

استاندار آذربایجان‌غربی، با تأکید بر تصمیم‌گیری قاطع و اقدام به‌موقع در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان گفت: امروزآذربایجان‌غربی بیش از هر زمان دیگری نیازمند عمل و پیگیری مستمر بوده و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل کم‌کاری یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها متوقف بماند.

رضا رحمانی، با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی و ملی افزود: مردم انتظار دارند خروجی ملموس اقدامات را ببینند و مدیران موظف هستندموانع اداری، اختلاف‌نظر‌ها و بروکراسی‌های زائد را برطرف کنند.

رحمانی، همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی، از برگزاری جلسات متعدد با وزرا و مسئولان ارشد کشور خبر داد و گفت: در حوزه‌هایی مانند آب، برق، بارورسازی ابرها، زیرساخت‌های انرژی و پروژه‌های عمرانی، مصوبات مهمی اخذ شده و تأمین منابع مالی برخی طرح‌ها نیز در دستورکار قرار گرفته است که باید با جدیت تا مرحله اجرا دنبال شود.

وی، بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن و روان برای فعالان اقتصادی نیز تأکیدکرد و افزود: هیچ سرمایه‌گذاری نباید به دلیل رویه‌های نادرست، تأخیر‌های غیرمنطقی یا برخورد‌های نامناسب از حضور در استان منصرف شود.

رحمانی، همچنین با اشاره به حجم بالای اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مردمی درهفته‌های اخیراضافه کرد: انعکاس مناسب عملکرد دستگاه‌ها و خدمات انجام‌شده برای مردم یک ضرورت بوده و روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها باید نقش فعال‌تری در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع ایفا کنند.