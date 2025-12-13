پخش زنده
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید بیش از ۴ هزارو ۱۰۰ تن گوشت بوقلمون در ۸ ماهه نخست امسال خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رمضانپور گفت: میزان تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: با توجه به توسعه واحدهای پرورش سایر ماکیان، استان قزوین در زمینه پرورش بوقلمون نیز جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: هماکنون ۲۴ واحد پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت ۲۹۲ هزار قطعه در استان فعال هستند که از این تعداد، سه واحد پرورش بوقلمون زیاران با ظرفیت ۱۵۶ هزار قطعه در سه فارم جداگانه، بهعنوان بزرگترین واحد پرورش بوقلمون کشور شناخته میشود.
رمضانپور افزود: این استان دارای یک واحد کشتارگاه بوقلمون و دو واحد پرورش بوقلمون مولد با ظرفیت ۱۴ هزار قطعه است.
وی اضافه کرد: افزایش تولید و توسعه واحدهای پرورش بوقلمون نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی استان دارد.