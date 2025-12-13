فرمانده انتظامی استان اردبیل از اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با محوریت نظارت و پایش باربری‌ها، باراندازها، گاراژها و ترمینال‌های بار و مسافر خبر داد و گفت: ارزش کشفیات به‌دست‌آمده در این طرح بیش از ۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت نظارت و واپایش باربری‌ها، باراندازها، گاراژها، ترمینال‌های بار و مسافر را همزمان با سراسر کشور به مدت یک هفته و با همکاری مأموران انتظامی و پلیس‌‎های تخصصی اجرا کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه در این طرح از ۵۲ انبار و اماکن بازدید شد، افزود: با اجرای این طرح و در عملیات‌های مختلف پلیسی پنج هزار و ۱۸۰ ثوب انواع البسه، ۳۳ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، چهار تن و ۴۹۰ کیلو نهاده دامی، ۱۲ تن و ۲۵۰ کیلو چوب، ۲۳ هزار و ۷۵۸ ارز خارجی، ۱۰۵ گرم طلا، ۵۲ هزار و ۲۳۵ قلم انواع دارو، هشت هزار و ۳۳۴ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتال، ۶۴۰ لیتر سوخت، چهار رأس دام سبک که همگی قاچاق بودند، کشف شد.

تقوی با اشاره به دستگیری ۲۳ نفر و تشکیل ۲۲ فقره پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده و توقیف ۱۱ دستگاه خودرو و پلمب چهار انبار تصریح کرد: ارزش کشفیات این طرح ۸۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است.

وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن‎کنندگان اقتصاد کشور یکی از اولویت‌های مأموریتی پلیس بوده و با جدیت در مجموعه فرماندهی انتظامی استان در حال پیگیری و اجرا است.