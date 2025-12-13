پخش زنده
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ایران با به نمایش گذاشتن جدیدترین یافتهها و دستاوردهای پژوهشی خود در صنعت هستهای، در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار شرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار با شعار «سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری» صبح امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران مراکز پژوهشی، دانشگاهیان، فناوران و فعالان این عرصه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای نیز در بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فنبازار به ارایه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی صنعت هستهای پرداخته است.
پژوهشگاه علوم و فنون هستهای در روزهای ۲۲ تا ۲۵ آذرماه از ۸ تا ۱۵ در سالن ۶ غرفه یک، بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار میزبان پژوهشگران، فناوران، شرکتهای دانشبنیان و علاقهمندان این حوزه خواهد بود.
گفتنی است نمایشگاه پژوهش، فناوری و فنبازار همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود و بستری برای معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه، توسعه ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی و فراهمسازی زمینههای تجاریسازی فناوریها به شمار میآید.