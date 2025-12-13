به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یک داستان عاشقانه در آمل، به نمادی از همدلی و محبت مردم این شهر تبدیل شد. عروسی زوج جوانی که یکی از آن‌ها در مرکز شبانه‌روزی فرزندان بهشت آمل بزرگ شده بود، با حمایت مالی و عاطفی گسترده خیران و شهروندان برگزار شد.

مرتضی ولایی، مدیرعامل این مرکز خیریه که واسطه برگزاری مراسم بود، گفت: این مرکز به واسطه همت بلند خیران، بخشی از جهیزیه و لوازم مورد نیاز اولیه زندگی آنان را تأمین کرد.

وی افزود: این سومین مورد ازدواج فرزندان مرکز در سه سال گذشته است که با همراهی خیران منطقه انجام می‌شود.

مردم آمل برای این عروس خانم سنگ تمام گذاشتند. از تالاری که به صورت رایگان میزبان مراسم بود، تا خودروی وقفی یک شهروند که عروس و داماد را جابه‌جا کرد و خیرانی که هزینه‌های شیرینی، آرایش و پذیرایی را تقبل کردند، همگی پای کار آمدند تا این جشن عاشقانه برگزار شود.

حسین اخوان، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی مازندران، با اشاره به ابعاد گسترده‌تر این موضوع گفت: در شش ماهه نخست امسال ۵۴ نفر از افراد زیرپوشش این نهاد راهی خانه بخت شدند.

وی افزود: پارسال نیز خیران استان حدود ۱۷ میلیارد ریال برای جهیزیه ۷۰ زوج کمک کردند. اخوان از تخصیص ۳۵۰ میلیون تومان به هر فرد برای تأمین مسکن نیز خبر داد.