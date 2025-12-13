بعلت تقویت فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران و رعد و برق در هرمزگان هشدار سطح نارنجی در استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز ۲۲ تا فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه در استان رگبار باران و رعد و برق و گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظه‌ای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: مناطق متاثر این سامانه شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.

وی گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها، بالا آمدن آ رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل ها، خسارت به سازه‌های سبک به دلیل تند باد لحظه‌ای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.