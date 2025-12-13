پخش زنده
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در مرحله اول ۲۰۰ هزار دانش آموز و ۴۰ هزار معلم مدارس غیردولتی در ۸ استان کشور مورد آموزش قرار میگیرند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده، در یکصدمین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت این سازمان، گفت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشوری است و بیشک دانشآموزان و دانشجویان بالاترین، مهمترین و ارزشمندترین سرمایه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و توجه به نیازهای آنان مورد اهتمام جدی باید قرار گیرد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مهم سازمان، افزود: باید با آگاهی کامل به ظرفیتهای مجموعه تلاش شود برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم پیشرفت حرکت شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت بهرهگیری از هوش مصنوعی در مدارس و آموزشهای نوین، تصریح کرد: هوش مصنوعی کاربردهای بسیار بالایی دارد که نباید صرفا مباحث مقدماتی آن در نظر گرفته شود و از ظرفیتهای بسیار زیاد آن به درستی استفاده شود.
وی آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان و کاربرد آن برای معلمان را از سرفصلهای این دوره آموزشی دانست و افزود: آموزشها کاملا تخصصی، با کیفیت و همراه با آزمون برگزار خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دورههای توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی، گفت: مقدمات اجرایی مرحله دوم دورههای توانمندسازی و صلاحیت حرفهای معلمان مدارس غیردولتی آغاز شده است و به زودی برنامههای آن ابلاغ میشود.